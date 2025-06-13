Израиль начал масштабную мобилизацию на фоне бомбежки Ирана. Видео

В Израиле стартовала масштабная мобилизационная кампания на фоне авиационных ударов по Ирану, в рамках которой в ЦАХАЛ будут призваны тысячи людей из резервного состава. Ими будут укомплектованы ключевые подразделения армии, сообщил портал Ynet.