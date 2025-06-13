Израиль начал масштабную мобилизацию на фоне бомбежки Ирана. Видео

В израильскую армию начнут мобилизовать людей на фоне ударов по Ирану.
В Израиле стартовала масштабная мобилизационная кампания на фоне авиационных ударов по Ирану, в рамках которой в ЦАХАЛ будут призваны тысячи людей из резервного состава. Ими будут укомплектованы ключевые подразделения армии, сообщил портал Ynet.
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«ЦАХАЛ мобилизует тысячи военнослужащих-резервистов на фоне сообщений об ударах по Ирану», — говорится в материале. Резервисты будут комплектовать следующие подразделения: военно-воздушные силы, командование тыла, Северное и Центральное командование и военная разведка.