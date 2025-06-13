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В результате атаки Израиля на Иран получили повреждения несколько домов

Один из взрывов произошёл в жилом доме в Тегеране.

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Источник: Аргументы и факты

В результате израильской атаки на территорию Ирана были значительно повреждены несколько жилых зданий. Об этом сообщает иранское государственное телевидение в своём официальном Telegram-канале, уточняя, что один из взрывов произошёл в жилом доме в Тегеране.

По данным телеканала, инцидент зафиксирован в районе Фаррахзад, где в одном из домов прогремел мощный взрыв.

Случившееся произошло на фоне сообщений о воздушной атаке Израиля по территории Ирана. Официальных комментариев от иранских властей по поводу числа пострадавших или масштабов разрушений пока не поступало.

Ранее сообщалось, что Израиль полностью готов к началу военной операции в Иране. В Соединённых Штатах заявили, что Тегеран в ответ может нанести удар по ряду американских объектов в соседнем Ираке.