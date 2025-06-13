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Трамп собрал экстренное заседание из-за новой вспышки войны на Ближнем Востоке

Американский президент Дональд Трамп проведет заседание кабинета министров, на котором планируется рассмотреть ситуацию, связанную с авиаударом Израиля по иранской территории. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

Как создавалась новая Россия

Трамп планирует обсудить с министрами ситуацию с авиационными ударами на Ближнем Востоке.

Американский президент Дональд Трамп проведет заседание кабинета министров, на котором планируется рассмотреть ситуацию, связанную с авиаударом Израиля по иранской территории. Об этом сообщил телеканал CNN, ссылаясь на осведомленные источники.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

«Дональд Трамп созывает заседание кабинета министров для обсуждения удара Израиля по Ирану», — говорится в материале. Ранее в Штатах отметили, что не причастны к эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

В ночь на 13 июня израильская армия ЦАХАЛ с воздуха ударила по Ирану. В Тегеране были зафиксированы взрывы. Позже военные Израиля сообщили о завершении первого этапа атак.