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Ядерный объект, предварительно, загорелся в Иране после мощной атаки ЦАХАЛ. Видео

В иранском Нетензе, предварительно, загорелся завод по обогащению урана. Об этом пишут местные СМИ.

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Израиль атаковал ядерные объекты в Иране (архивное фото).

В иранском Нетензе, предварительно, загорелся завод по обогащению урана. Об этом пишут местные СМИ.

«Пожар на территории ядерных объектов в Натанзе в Иране после израильских авиаударов», — сообщает иранская газета Jamejamo. При этом официальной информации по этому поводу пока нет. Также есть данные, что Израиль атаковал иранские ядерные объекты и в других местах, а в Натанзе горит завод по обогащению урана.

Масштабная операция началась больше получаса назад. Израиль нанес десятки ударов по территории Ирана. Стороны закрыли воздушное пространство, а в США заявили, что они не причастны к операции. URA.RU освещает событие в режиме онлайн-трансляции.