Ynet сообщает о ликвидации военного руководства Ирана

«Военное руководство Ирана, в том числе начальник Генштаба страны, могли быть ликвидированы в результате израильских ударов», — говорится в материале. Ранее в других СМИ тоже писали о возможной гибели иранского главы Генштаба армии Мухаммеда Бакари. Также издание The Times of Israel сообщало, что высока вероятность ликвидации и ведущих ученых Ирана, которые связаны с атомной программой страны.