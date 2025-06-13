Ynet сообщает о ликвидации военного руководства Ирана

При ударах Израиля по Ирану, скорее всего, со второй стороны есть погибшие среди высокопоставленных военных.
В результате израильских авиаударов по Тегерану, возможно, погибли высокопоставленные представители военного командования Ирана. Об этом сообщил портал Ynet.
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«Военное руководство Ирана, в том числе начальник Генштаба страны, могли быть ликвидированы в результате израильских ударов», — говорится в материале. Ранее в других СМИ тоже писали о возможной гибели иранского главы Генштаба армии Мухаммеда Бакари. Также издание The Times of Israel сообщало, что высока вероятность ликвидации и ведущих ученых Ирана, которые связаны с атомной программой страны.