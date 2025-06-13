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Ynet сообщает о ликвидации военного руководства Ирана

В результате израильских авиаударов по Тегерану, возможно, погибли высокопоставленные представители военного командования Ирана. Об этом сообщил портал Ynet.

Как создавалась новая Россия

При ударах Израиля по Ирану, скорее всего, со второй стороны есть погибшие среди высокопоставленных военных.

В результате израильских авиаударов по Тегерану, возможно, погибли высокопоставленные представители военного командования Ирана. Об этом сообщил портал Ynet.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

«Военное руководство Ирана, в том числе начальник Генштаба страны, могли быть ликвидированы в результате израильских ударов», — говорится в материале. Ранее в других СМИ тоже писали о возможной гибели иранского главы Генштаба армии Мухаммеда Бакари. Также издание The Times of Israel сообщало, что высока вероятность ликвидации и ведущих ученых Ирана, которые связаны с атомной программой страны.