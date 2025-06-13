Алматинка впала в кому после укола популярным антибиотиком

Была ли аллергическая реакция? Есть ли на данный медикамент или другие аллергические реакции? На тот момент пациентка все отрицала. И информированное согласие было подписано. Оно имеется в истории болезни. Ей было назначено лечение, где был антибиотик ЦЕФ-3 назначен. Сначала была введена проба. На саму уже пробу была дана анафилактическая реакция. Нашими же коллегами-докторами быстро была оказана неотложная помощь. Вызвана скорая бригада. В дальнейшем пациентка была передана, после всех мероприятий, фельдшерам скорой помощи. И доставлена на стационарное лечение.