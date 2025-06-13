Нетаньяху заявил, что Израиль находится в решающем моменте своей истории

Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит бить по Ирану, пока не будут выполнены задачи по ликвидации угроз.
Сейчас Израиль переживает переломный момент в своей истории, нанося удары по Ирану. Операция нацелена на уничтожение угроз в ядерной и военной иранской инфраструктуре и продолжаться она будет столько, сколько потребуется. Об этом сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.
«Мы находимся в решающий момент в истории Израиля. Наши отважные пилоты атакуют большое количество целей по всему Ирану. Цель этой беспрецедентной операции — нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, установкам баллистических ракет и многим военным возможностям страны», — заявил Нетаньяху в ходе обращения. Оно опубликовано в соцсети Х.
Он также выразил признательность командирам и бойцам ЦАХАЛ, военно-воздушным силам, сотрудникам разведки и разведывательной службе Моссад за подготовку и решительные удары по Тегерану. Однако, по словам Беньямина Нетаньяху, у иранской стороны все же значительный потенциал для нанесения ответной атаки, но страна готова к подобному. «Я прошу всех вас, граждан Израиля, о тесном сотрудничестве в ближайшие часы и дни. За все месяцы войны вы обнаружили замечательную стойкость духа. Сейчас мы нуждаемся в этой стойкости еще больше. Прошу вас, будьте предельно внимательны к указаниям тыла», — заключил Нетаньяху.