Нетаньяху заявил, что Израиль находится в решающем моменте своей истории

Он также выразил признательность командирам и бойцам ЦАХАЛ, военно-воздушным силам, сотрудникам разведки и разведывательной службе Моссад за подготовку и решительные удары по Тегерану. Однако, по словам Беньямина Нетаньяху, у иранской стороны все же значительный потенциал для нанесения ответной атаки, но страна готова к подобному. «Я прошу всех вас, граждан Израиля, о тесном сотрудничестве в ближайшие часы и дни. За все месяцы войны вы обнаружили замечательную стойкость духа. Сейчас мы нуждаемся в этой стойкости еще больше. Прошу вас, будьте предельно внимательны к указаниям тыла», — заключил Нетаньяху.