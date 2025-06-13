В Иркутске СК начал проверку после публикации видео с оскорблением ВС РФ

Напомним, ранее в соцсетях появилось шокирующее видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение в одном из магазинов Братска. На кадрах видно, как неизвестный в черной кепке и маске стоит около прилавка, осматривает товары. Создается впечатление, будто он кого-то ждет.