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В Иркутске СК начал проверку после публикации видео с оскорблением ВС РФ

Ролик в соцсети выложила местная жительница.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Следователи СК в Иркутской области обнаружили в Сети видео, в котором местная жительница публично высказывала оскорбления в адрес Вооруженных Сил России. Организовано проведение процессуальной проверки, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.

— В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к ВС РФ, — поясняют в ведомстве.

Сегодня следователи проводят все необходимые следственные действия.

Напомним, ранее в соцсетях появилось шокирующее видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение в одном из магазинов Братска. На кадрах видно, как неизвестный в черной кепке и маске стоит около прилавка, осматривает товары. Создается впечатление, будто он кого-то ждет.