В Иркутске СК начал проверку после публикации видео с оскорблением ВС РФ

Следователи СК в Иркутской области обнаружили в Сети видео, в котором местная жительница публично высказывала оскорбления в адрес Вооруженных Сил России. Организовано проведение процессуальной проверки, сообщают в пресс-службе регионального СУ СКР.
— В ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей выявлена видеозапись, на которой женщина публично высказывает суждения, подрывающие авторитет, имидж и доверие к ВС РФ, — поясняют в ведомстве.
Сегодня следователи проводят все необходимые следственные действия.
Напомним, ранее в соцсетях появилось шокирующее видео с камер наблюдения, на котором запечатлено нападение в одном из магазинов Братска. На кадрах видно, как неизвестный в черной кепке и маске стоит около прилавка, осматривает товары. Создается впечатление, будто он кого-то ждет.