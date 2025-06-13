Израиль ликвидировал начальника штаба КСИР Салами

Израиль атаковал военные объекты в Иране.
Начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами, а также известные иранские ученые-ядерщики погибли в результате авиаудара Израиля по территории Ирана. Об этом сообщают иранские СМИ.
«Генерал-майор Салами погиб в результате израильской атаки», — пишет Tasnimnews. При этом официальной информации о гибели военного нет.
Также СМИ писали, что ликвидировано все военное руководство Ирана. Все это произошло на фоне массированной атаки Израиля по Ирану. Также есть информация о ликвидации ученых, которые ответственны за разработку ядерной программы Ирана. URA.RU освещает атаку по Ирану в отдельной онлайн-трансляции.