Израиль ликвидировал начальника штаба КСИР Салами

Также СМИ писали, что ликвидировано все военное руководство Ирана. Все это произошло на фоне массированной атаки Израиля по Ирану. Также есть информация о ликвидации ученых, которые ответственны за разработку ядерной программы Ирана. URA.RU освещает атаку по Ирану в отдельной онлайн-трансляции.