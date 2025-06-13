«Они могли быть великой страной»: Трамп сделал первое заявление после атаки Израиля на Иран

Трамп заявил, что представители его администрации настроены на переговоры с Ираном.
США продолжают придерживаться курса на дипломатическое урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп на фоне сегодняшних воздушных атаки Израиля по Ирану — это его первое заявление по ситуации. Он также отметил, что в его администрации стремятся к переговорам с Тегераном.
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«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Вся моя администрация была направлена на переговоры с Ираном», — передает telegram-канал Donald J. Trump заявление американского лидера в Белом доме.
По словам Трампа, Ирану по силам стать великой державой, однако для этого необходимо полностью отказаться от стремления иметь ядерное вооружение. В конце обращения лидер США поблагодарил за внимание к озвученной теме.