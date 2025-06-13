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«Они могли быть великой страной»: Трамп сделал первое заявление после атаки Израиля на Иран

США продолжают придерживаться курса на дипломатическое урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп на фоне сегодняшних воздушных атаки Израиля по Ирану — это его первое заявление по ситуации. Он также отметил, что в его администрации стремятся к переговорам с Тегераном.

Как создавалась новая Россия

Трамп заявил, что представители его администрации настроены на переговоры с Ираном.

США продолжают придерживаться курса на дипломатическое урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп на фоне сегодняшних воздушных атаки Израиля по Ирану — это его первое заявление по ситуации. Он также отметил, что в его администрации стремятся к переговорам с Тегераном.

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«Мы остаемся приверженными дипломатическому решению иранской ядерной проблемы! Вся моя администрация была направлена на переговоры с Ираном», — передает telegram-канал Donald J. Trump заявление американского лидера в Белом доме.

По словам Трампа, Ирану по силам стать великой державой, однако для этого необходимо полностью отказаться от стремления иметь ядерное вооружение. В конце обращения лидер США поблагодарил за внимание к озвученной теме.