«Они могли быть великой страной»: Трамп сделал первое заявление после атаки Израиля на Иран

США продолжают придерживаться курса на дипломатическое урегулирование иранской ядерной проблемы. Об этом сообщил президент Штатов Дональд Трамп на фоне сегодняшних воздушных атаки Израиля по Ирану — это его первое заявление по ситуации. Он также отметил, что в его администрации стремятся к переговорам с Тегераном.