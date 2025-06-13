Израиль нанес мощные удары по ядерным объектам Ирана: что известно об операции «Нация львов»

В Тегеране были слышны шесть взрывов.
В ночь на 13 июня Вооруженные силы Израиля нанесли авиаудар по ядерным объектам на территории Ирана. В Тегеране были зафиксированы звуки взрывов. Об этом сообщает издание Axios. Израильская операция получила название «Ам Калави».
Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил в стране режим чрезвычайного положения. Что известно об операции — в материале URA.RU.
Взрывы в Тегеране.
В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные авиаудары по территории Ирана. Иранские СМИ сообщили о шести мощных взрывах в Тегеране. По данным Axios, израильская армия атаковала стратегические объекты на территории Ирана.
Чрезвычайное положение в Израиле.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.
Кац объявил в стране чрезвычайное положение. Он заявил, что после превентивного удара по Ирану следует ожидать ракетных атак и атак дронов со стороны Тегерана.
Одновременно Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) распространила экстренное предупреждение для жителей страны. С 03:00 по московскому времени были отменены занятия в учебных заведениях, работа предприятий и массовые мероприятия.
Операция «Ам Калави»: цели и первые результаты.
Израильская операция получила название «Ам Калави» (в переводе с иврита — «Народ как лев»). Ее основной целью, по заявлению военных, стало устранение ядерной угрозы со стороны Ирана.
Удары наносились, в частности, по объектам ПВО в Тегеране. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) поднял в воздух истребители.
Жертвы и разрушения в Тегеране.
По данным израильской газеты The Times of Israel, обломки ракет повредили несколько многоэтажных домов в Тегеране. Сообщается, что среди пострадавших могли быть иранские военные и политические деятели.
Возможная ликвидация начальника Генштаба ВС Ирана.
В результате удара мог быть уничтожен начальник Генштаба вооруженных сил Ирана Мухаммед Бакари. По предварительным данным, ракеты попали в здание, используемое для военных целей.
Ядерная угроза Ирана и масштабы операции.
Нетаньяху отметил, что израильская операция будет продолжаться столько, сколько нужноФото: U.S. Department of State.
По данным Reuters, израильский военный представитель заявил, что у Ирана достаточно материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней. В связи с этим ЦАХАЛ наносит удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция направлена на ликвидацию угрозы и будет продолжаться до полного выполнения задач.
США отказались брать ответственность за атаку на Иран.
В связи с эскалацией конфликта президент США Дональд Трамп созвал внеочередное заседание кабинета министров. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Америка не участвовала в атаке на Иран. Он подчеркнул, что приоритетом Вашингтона остается защита американских военных в регионе, и предупредил Иран не нацеливаться на интересы США.
Предыстория конфликта: иранская атака в апреле.
Нынешние события стали ответом на массированный ракетный удар Ирана по Израилю 13 апреля 2024 года. Тогда Тегеран запустил сотни дронов и баллистических ракет, включая атаки с территории Ливана, Ирака и Йемена. Израиль отразил 99% атак, но несколько ракет достигли цели, в том числе авиабазы Неватим. В ходе обстрелов пострадала семилетня девочка, более 30 человек получили ранения.