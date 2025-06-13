Израиль нанес мощные удары по ядерным объектам Ирана: что известно об операции «Нация львов»

По данным Reuters, израильский военный представитель заявил, что у Ирана достаточно материалов для создания 15 ядерных бомб в течение нескольких дней. В связи с этим ЦАХАЛ наносит удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркнул, что операция направлена на ликвидацию угрозы и будет продолжаться до полного выполнения задач.