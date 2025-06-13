МВФ оценит возможности Киева оплачивать долг после дефолта

Украина не осуществила выплату в размере 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. В связи с этим рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»), а по неоплаченным бумагам понизило оценку до «D» («дефолт»).