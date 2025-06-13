МВФ оценит возможности Киева оплачивать долг после дефолта

Киев не может погасить задолженность.
Международный валютный фонд (МВФ) проведет оценку соблюдения Украиной требований действующей кредитной программы на фоне технического дефолта по обязательствам страны. Об этом заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак.
«Персонал МВФ оценит, выполняются ли требования в соответствии с политикой предоставления средств в счет погашения задолженности», — сказала Козак. На вопрос РИА Новости ситуацию с просрочкой платежа она ответила на брифинге.
Украина не осуществила выплату в размере 0,67 миллиарда долларов по своим ценным бумагам, привязанным к ВВП, срок погашения которых наступил 2 июня 2025 года. В связи с этим рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный кредитный рейтинг Украины в иностранной валюте на уровне «SD» («выборочный дефолт»), а по неоплаченным бумагам понизило оценку до «D» («дефолт»).
В конце мая Министерство финансов Украины заявило, что не планирует производить платеж в размере более 665 миллионов долларов по государственным деривативам со сроком оплаты 2 июня 2025 года. Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко подчеркивал, что страна не сможет погасить задолженность в течение ближайших десятилетий и нуждается в поддержке Запада.