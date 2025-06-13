Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских городах

Ограничения в столичных авиагаванях Домодедово и Жуковский вводились и ранее. До этого их работу также ограничили 6 июня, но в 18:01 аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов. В Росавиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов.