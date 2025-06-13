Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских городах

В аэропортах Саратова и Тамбова введены временные ограничения на прилет и вылет самолетов. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов (Гагарин; код ИКАО: UWSG); Тамбов (Донское; UUOT), — говорится в Telegram-канале Кореняко.
Также временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов были введены в аэропортах Домодедово и Жуковский.
Ограничения в столичных авиагаванях Домодедово и Жуковский вводились и ранее. До этого их работу также ограничили 6 июня, но в 18:01 аэропорты возобновили прием и выпуск самолетов. В Росавиации объяснили, что ограничения вводились для обеспечения безопасности гражданских полетов.