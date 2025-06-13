Израиль, помимо авиаударов, провел серию диверсий в Иране

Кроме того, премьер-министр Беньямин Нетаньяху сообщил, что страна сейчас переживает переломный момент в своей истории. По его словам, цель текущей операции: ликвидация угроз в военной и ядерной инфраструктурах Ирана. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения всех поставленных задач.