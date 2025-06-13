Израиль, помимо авиаударов, провел серию диверсий в Иране

Армия ЦАХАЛ, помимо авиаударов по Ирану, провела в стране несколько диверсий против военных объектов.
Израиль, помимо авиаударов по территории Ирана, провел ряд диверсионных операций против объектов, имеющих отношение к ракетным вооружениям и системам ПВО иранской армии. Об этом сообщил в X журналист интернет-портала Axios Барак Равид.
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«Разведка еврейского государства Моссад провела серию тайных диверсионный операций глубоко на территории Ирана», — заявил Равид со ссылкой на источник среди высокопоставленных израильских чиновников. Его слова приводит портал.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац 13 июня объявил о нанесении «превентивного удара» по объектам в Тегеране. Также он предупредил граждан страны о возможном скором ответе со стороны Тегерана. В связи с эскалацией конфликта глава оборонного ведомства распорядился ввести режим ЧС в Израиле.
Кроме того, премьер-министр Беньямин Нетаньяху сообщил, что страна сейчас переживает переломный момент в своей истории. По его словам, цель текущей операции: ликвидация угроз в военной и ядерной инфраструктурах Ирана. Это будет продолжаться столько, сколько потребуется для выполнения всех поставленных задач.