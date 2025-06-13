Российские бойцы продолжают освобождать новые территории.
В мае российские военные установили контроль над наибольшими территориями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
«Военные РФ заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние 2,5 года. Успехи российской армии связаны с зашедшими в тупик переговорами — конфликт теперь будет решаться на поле боя. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ сложилась на покровском направлении, под Константиновкой и в Сумской области», — отмечает газета The Wall Street Journal.
Украинские военные подтверждают изданию интенсивность боев и ухудшение ситуации по всем направлениям. Командиры ВСУ отмечают истощение личного состава и нехватку ротации.
Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск. Он признался, что ВС России хотят взять под свой контроль Покровск, пишет телеканал RT.