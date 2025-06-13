WSJ: в мае под контроль России перешли значительные территории в зоне СВО

«Военные РФ заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние 2,5 года. Успехи российской армии связаны с зашедшими в тупик переговорами — конфликт теперь будет решаться на поле боя. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ сложилась на покровском направлении, под Константиновкой и в Сумской области», — отмечает газета The Wall Street Journal.