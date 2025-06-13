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WSJ: в мае под контроль России перешли значительные территории в зоне СВО

В мае российские военные установили контроль над наибольшими территориями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как создавалась новая Россия

Российские бойцы продолжают освобождать новые территории.

В мае российские военные установили контроль над наибольшими территориями. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

«Военные РФ заняли в мае больше территорий, чем почти за любой другой месяц за последние 2,5 года. Успехи российской армии связаны с зашедшими в тупик переговорами — конфликт теперь будет решаться на поле боя. Наиболее тяжелая обстановка для ВСУ сложилась на покровском направлении, под Константиновкой и в Сумской области», — отмечает газета The Wall Street Journal.

Украинские военные подтверждают изданию интенсивность боев и ухудшение ситуации по всем направлениям. Командиры ВСУ отмечают истощение личного состава и нехватку ротации.

Ранее лидер Украины Владимир Зеленский заявил о постоянном наступлении российских войск. Он признался, что ВС России хотят взять под свой контроль Покровск, пишет телеканал RT.