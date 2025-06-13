Иран подтвердил, что Израиль ударил по ядерным объектам

В Иране подтвердили факт ударов ЦАХАЛ по ядерным и военным объектам.
Израиль 13 июня в ходе операции «Ам Калави» выбрал в качестве целей для авиаударов ядерную и военную и инфраструктуру в Иране. Это подтвердил глава комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи, уточнив, что масштаб урона на данный момент уточняется.
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«Израиль провел атаки по ряду территорий нашей страны, в частности, по ядерным и военным объектам. Граждане Ирана должны сохранять спокойствие», — заявил Азизи, отметив, что страна нанесет ответный удар. Информацию передает иранский парламент.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что текущая операция направлена на ликвидацию угроз, исходящих от ядерных и военных объектов Ирана. Атаки будут продолжаться до полного достижения поставленных целей. В то же время он отметил, что Тегеран располагает значительными возможностями для нанесения ответного удара, однако израильская сторона готова к подобному. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.