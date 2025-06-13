Иран подтвердил, что Израиль ударил по ядерным объектам

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что текущая операция направлена на ликвидацию угроз, исходящих от ядерных и военных объектов Ирана. Атаки будут продолжаться до полного достижения поставленных целей. В то же время он отметил, что Тегеран располагает значительными возможностями для нанесения ответного удара, однако израильская сторона готова к подобному. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.