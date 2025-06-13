Что атаковал Израиль в Иране. Карта

Жилые дома в Тегеране получили повреждения В результате атак Израиля.
В иранском городе Нетенз, предварительно, загорелось предприятие по обогащению урана в результате авиационных ударов, нанесенных Израилем. Об этом пишет иранская газета Jamejamo.
Кроме того, удары израильских сил повредили жилые дома в Тегеране. Карта ударов Израиля — в материале URA.RU.
Натанз.
В иранском городе Натанз, согласно предварительным данным, загорелось предприятие по обогащению урана. Об этом информирует иранское издание Jamejamo, однако официального подтверждения не было.
Другие удары.
Израильские силы атаковали объекты в Хорремабаде, Хамадане, Керманшахе и по меньшей мере шесть военных баз вблизи Тегерана. Обломки ракет повредили жилые дома в столице. По данным The Times of Israel, появились первые жертвы.
Что произошло.
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В ночь на 13 июня Израиль провел серию авиаударов по стратегическим объектам Ирана, включая центры обогащения урана и объекты ПВО. Операция «Ам Калави» («Народ как лев») стала ответом на растущую ядерную угрозу.
По данным израильского военного, Иран располагает материалами для создания 15 атомных бомб. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что атаки будут продолжаться до полной нейтрализации риска.