В Красноярске водитель иномарки погиб, врезавшись в стоящую фуру

Смертельное ДТП произошло вечером на Северном Шоссе. По предварительной информации, которую озвучили в Госавтоинспекции Красноярска, 48-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда Титан», двигался со стороны проспекта Котельникова в сторону ул. Енисейского тракта и врезался в стоящий в правом ряду грузовик «МАН».