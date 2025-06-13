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В Красноярске водитель иномарки погиб, врезавшись в стоящую фуру

Пострадавший погиб на месте до приезда медиковСмертельное ДТП произошло вечером на Северном Шоссе.

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Пострадавший погиб на месте до приезда медиков.

Смертельное ДТП произошло вечером на Северном Шоссе. По предварительной информации, которую озвучили в Госавтоинспекции Красноярска, 48-летний водитель, управляя автомобилем «Мазда Титан», двигался со стороны проспекта Котельникова в сторону ул. Енисейского тракта и врезался в стоящий в правом ряду грузовик «МАН».

Судя по кадрам видео с места ДТП, кабину водителя «Мазды» буквально сплющило при столкновении. Водитель автомобиля «Мазда» с кончался до приезда скорой помощи.

Напомним, ранее в Красноярском крае автомобиль с двумя детьми упал с обрыва.