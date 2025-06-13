В Новосибирске загорелись два частных дома

«Поступило сообщение, что горят два частных двухэтажных дома на улице 2-я Прокопьевская в Новосибирске. До прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались женщина и двое детей. По оперативной информации, они не пострадали», — рассказали в ведомстве.
Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Больше часа потребовалось сотрудникам МЧС России для локализации пожара. Предварительно площадь пожара составляет 400 кв. м. Возгорание ликвидируют 24 человека и 7 единиц техники.