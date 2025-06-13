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В Новосибирске загорелись два частных дома

НОВОСИБИРСК, 13 июня. /ТАСС/. Крупный пожар произошел в частном секторе в Кировском районе Новосибирска. Площадь возгорания составила 400 кв. м, сообщили ГУ МЧС по региону.

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Источник: РИА "Новости"

«Поступило сообщение, что горят два частных двухэтажных дома на улице 2-я Прокопьевская в Новосибирске. До прибытия огнеборцев из горящего дома самостоятельно эвакуировались женщина и двое детей. По оперативной информации, они не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Существовала угроза перехода огня на соседние строения. Больше часа потребовалось сотрудникам МЧС России для локализации пожара. Предварительно площадь пожара составляет 400 кв. м. Возгорание ликвидируют 24 человека и 7 единиц техники.