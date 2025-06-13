Иран обвинил США в причастности к массовой атаке по ядерным объектам

Издание Politico со ссылкой осведомленные источники писало, что в Штатах и Израиле существовали опасения насчет того, что дедлайн может оказаться выгоден Тегерану. Вместе с тем, если переговоры были бы завершены неудачно, Исламская Республика рисковала столкнуться с возможным военным ответом. При этом новый этап переговоров по ядерному вопросу запланирован на 15 июня, пишет деловое издание «Взгляд».