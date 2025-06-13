Иран обвинил США в причастности к массовой атаке по ядерным объектам

В Генштабе армии Ирана заявили, что Штаты и Израиль ответят за сегодняшние атаки.
В Тегеране полагают, что американская сторона несет ответственность как соучастник за авиаудары Израиля по территории Ирана 13 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь Генштаба иранских Вооруженных сил.
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«США и Израиль заплатят цену, и мы жестко ответим на израильские атаки», — заявил представитель Генштаба израильской армии. Информацию передает портал LBCI.
Кроме того, ранее президент США Дональд Трамп обозначил для Ирана 60-дневный срок, в течение которого ждал продвижения в переговорах по ядерной программе страны. Однако на данный момент срок подошел к концу, потому что уже идет 61-й день.
Издание Politico со ссылкой осведомленные источники писало, что в Штатах и Израиле существовали опасения насчет того, что дедлайн может оказаться выгоден Тегерану. Вместе с тем, если переговоры были бы завершены неудачно, Исламская Республика рисковала столкнуться с возможным военным ответом. При этом новый этап переговоров по ядерному вопросу запланирован на 15 июня, пишет деловое издание «Взгляд».