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В Иране на ядерном объекте произошли взрывы

Степень повреждений объекта остаётся неизвестной.

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Источник: Аргументы и факты

На ядерном объекте в Натанзе, расположенном в центральной части Ирана, прогремели два взрыва. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, ссылаясь на собственные источники.

Ранее тот же телеканал передал, что израильские силы нанесли удары по ядерному центру в Натанзе, однако степень повреждений остаётся неизвестной — официальные данные о масштабах ущерба пока не раскрываются.

Натанз находится в провинции Исфахан и считается одним из ключевых центров ядерной инфраструктуры Ирана.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз в окрестностях иранской столицы.