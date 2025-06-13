В Иране на ядерном объекте произошли взрывы

На ядерном объекте в Натанзе, расположенном в центральной части Ирана, прогремели два взрыва. Об этом сообщила иранская государственная телерадиокомпания IRIB, ссылаясь на собственные источники.
Ранее тот же телеканал передал, что израильские силы нанесли удары по ядерному центру в Натанзе, однако степень повреждений остаётся неизвестной — официальные данные о масштабах ущерба пока не раскрываются.
Натанз находится в провинции Исфахан и считается одним из ключевых центров ядерной инфраструктуры Ирана.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали не менее шести военных баз в окрестностях иранской столицы.