Небо заполнил черный дым из иранского завода по обогащению урана. Видео

Израиль в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») нанес удар по заводу по обогащению урана в Натанзе (Иран) — важнейшему объекту ядерной программы страны. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB. Также в сети распространяется видео, снятое, предположительно, рядом с объектом, от которого в небо поднимаются густые клубы черного дыма.