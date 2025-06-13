Небо заполнил черный дым из иранского завода по обогащению урана. Видео

После удара Израиля от иранского ядерного завода в небо поднимаются клубы дыма.
Израиль в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») нанес удар по заводу по обогащению урана в Натанзе (Иран) — важнейшему объекту ядерной программы страны. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB. Также в сети распространяется видео, снятое, предположительно, рядом с объектом, от которого в небо поднимаются густые клубы черного дыма.
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«Израиль атаковал в Иране ядерный объект в Натанзе», — передает IRIB. Однако пока степень ущерба, нанесенного заводу, неизвестна.
В то же время в интернете распространяется видеозапись, предположительно сделанная в провинции Исфахан, где находится предприятие. На опубликованных РИА Новости кадрах видно массивный столб плотного черного дыма, который поднимается в небо.
Израильские военно-воздушные силы в качестве основных целей для ударов выбрали специалистов по ядерной физике и предприятие по обогащению урана в Иране. Об этом заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху. По его словам, удар был нанесен по самому центру иранской программы ядерного обогащения, передает RT.