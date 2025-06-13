Признаков утечки радиации после атаки Израиля на объект в Натанзе нет

Нет никаких признаков радиоактивного заражения в результате атаки Израиля на объект в Натанзе, говорится в сообщении.
Ранее агентство IRNA передало, что на объекте по обогащению урана в Натанзе раздался взрыв после израильской атаки.
ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Признаков утечки радиации после атаки Израиля на атомный объект в Натанзе нет. Об этом сообщило иранское телевидение.
Нет никаких признаков радиоактивного заражения в результате атаки Израиля на объект в Натанзе, говорится в сообщении.
Ранее агентство IRNA передало, что на объекте по обогащению урана в Натанзе раздался взрыв после израильской атаки.