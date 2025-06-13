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Признаков утечки радиации после атаки Израиля на объект в Натанзе нет

ДУБАЙ, 13 июня. /ТАСС/. Признаков утечки радиации после атаки Израиля на атомный объект в Натанзе нет. Об этом сообщило иранское телевидение.

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Источник: AP 2024

Нет никаких признаков радиоактивного заражения в результате атаки Израиля на объект в Натанзе, говорится в сообщении.

Ранее агентство IRNA передало, что на объекте по обогащению урана в Натанзе раздался взрыв после израильской атаки.