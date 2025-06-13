News18: на месте крушения самолета в Индии нашли черные ящики

Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India, на борту которого находились 242 человека, упал почти сразу после взлета. Самолет выполнял рейс в Лондон. По данным газеты The New Indian Express, в результате крушения погибли более 310 человек — как пассажиры и члены экипажа на борту судна, так и люди, находившиеся на земле. Точное число жертв катастрофы будет установлено после проведения ДНК-экспертиз. Один пассажир разбившегося самолета выжил.