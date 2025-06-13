Вагоны с углем сошли с рельсов в Кузбассе

«По предварительным данным, вчера около 21:00 по местному времени (17:00 мск) на станции Междуреченск при проведении маневровых работ с грузовым составом произошел сход с подъездного пути 7 вагонов с углем без опрокидывания», — сказано в сообщении.
Для устранения последствий были привлечены два восстановительных поезда.
В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства происшествия и организуют проверку по исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
Ранее, 10 июня, на станции «Мыс Чуркина» в районе Владивостока сошли вагоны грузового поезда. Вагоны, груженные углем, не опрокинулись, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.