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Вагоны с углем сошли с рельсов в Кузбассе

В Кемеровской области 12 июня семь вагонов с углем сошли с рельсов без опрокидывания. Об этом 13 июня сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Источник: Аргументы и факты

«По предварительным данным, вчера около 21:00 по местному времени (17:00 мск) на станции Междуреченск при проведении маневровых работ с грузовым составом произошел сход с подъездного пути 7 вагонов с углем без опрокидывания», — сказано в сообщении.

Для устранения последствий были привлечены два восстановительных поезда.

В настоящее время сотрудники ведомства устанавливают причины и обстоятельства происшествия и организуют проверку по исполнению законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее, 10 июня, на станции «Мыс Чуркина» в районе Владивостока сошли вагоны грузового поезда. Вагоны, груженные углем, не опрокинулись, пострадавших и погибших в результате происшествия нет.