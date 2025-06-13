Иран пообещал суровое возмездие Израилю за сильные прилеты

Али Хаменеи заявил, что из-за израильских ударов по Ирану погибли высокопоставленные военные и ученые.
В Иране пообещали принять ответные меры на авиаудары Израиля по ядерным и военным объектам в стране. Об этом сообщил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, отметив, что в результате этого погибли ученые и армейские командиры.
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«Могучая рука вооруженных сил исламской республики не оставит его (Израиль — прим. URA.RU), если на то будет воля Всевышнего», — заявил Хаменеи. Его слова передает агентство Mehr.
Операция Израиля «Ам Калави» («Народ как лев») стала ответом на растущую угрозу от иранской ядерной деятельности. В связи с этим удары авиации были нацелены на объекты военного и ядерного сектора страны. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько нужно. Более подробно о том, что ЦАХАЛ атаковал в Иране — в материале URA.RU.