Иран пообещал суровое возмездие Израилю за сильные прилеты

Операция Израиля «Ам Калави» («Народ как лев») стала ответом на растущую угрозу от иранской ядерной деятельности. В связи с этим удары авиации были нацелены на объекты военного и ядерного сектора страны. Израильский премьер Беньямин Нетаньяху заявил, что операция будет продолжаться столько, сколько нужно. Более подробно о том, что ЦАХАЛ атаковал в Иране — в материале URA.RU.