Командующий КСИР Салами и ядерные физики: кто погиб в результате израильских ударов по Ирану

Израиль, предварительно, ликвидировал иранских физиков-ядерщиков.
Сегодня, 13 июня, в результате израильского авиаудара по иранской территории, по данным иранского агентства Tasnimnews, погиб начальник штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Об этом сообщило иранское издание Tasnimnews, однако официальных подтверждений пока нет.
В числе жертв также оказались ведущие иранские специалисты в области ядерных исследований. Кто погиб в результате израильских ударов по Ирану и что о них известно — в материале URA.RU.
Командующий КСИР Хоссейн Салами.
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В результате израильских авиаударов, предварительно, погиб Хоссейн Салами, занимавший пост командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) с 2019 года. Военный начал службу после Исламской революции, участвовал в Ирано-иракской войне в составе 25-й Кербелинской и 14-й дивизии Имама Хосейна. После войны окончил Командно-штабную академию и занимал высокие посты в иранской военной иерархии.
Физик-ядерщик Ферейдун Аббаси-Давани.
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Предварительно, погиб Ферейдун Аббаси-Давани — физик-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана. В 2010 году он пережил покушение, а незадолго до гибели в эфире телеканала Iran International заявил, что Иран способен создать тактическое ядерное оружие, но ждет приказа руководства. Кроме того, он заявил, что атаки на ядерные объекты Ирана не приведут к желаемому результату, подчеркнув, что основное преимущество страны заключается в квалифицированных специалистах.
Физик Мохаммад Мехди Тегеранчи.
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Еще одной целью стал Мохаммад Мехди Тегеранчи — физик-теоретик, участвовавший в программе «План Амад» (разработка ядерного оружия до 2004 года). Он курировал проекты по испытанию ядерных устройств и производству дейтерида урана, а также работал в Организации оборонных инноваций (SPND).
Тегеранчи был ректором Исламского университета Азад, профессором Университета Шахида Бехешти и советником верховного лидера Хаменеи. В 2020 году США ввели против него санкции за причастность к ядерной программе.