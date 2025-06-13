Командующий КСИР Салами и ядерные физики: кто погиб в результате израильских ударов по Ирану

Предварительно, погиб Ферейдун Аббаси-Давани — физик-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана. В 2010 году он пережил покушение, а незадолго до гибели в эфире телеканала Iran International заявил, что Иран способен создать тактическое ядерное оружие, но ждет приказа руководства. Кроме того, он заявил, что атаки на ядерные объекты Ирана не приведут к желаемому результату, подчеркнув, что основное преимущество страны заключается в квалифицированных специалистах.