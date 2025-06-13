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Мужчина избил двух врачей в детской больнице Караганды

АСТАНА, 13 июн — Sputnik. МВД Казахстана сообщило о том, что в Караганде задержан подозреваемый в избиении медработников.

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Источник: Polisia.kz

Инцидент произошел 12 июня в Карагандинской областной детской больнице.

По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.

сообщили в ведомстве

Подозреваемого задержали на месте и водворили в изолятор временного содержания.

Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.

отметили в МВД

Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка, подчеркнули в министерстве.