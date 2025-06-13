Мужчина избил двух врачей в детской больнице Караганды

Инцидент произошел 12 июня в Карагандинской областной детской больнице.
По предварительным данным, 38-летний житель области в ходе словесного конфликта нанес телесные повреждения двум врачам.
Подозреваемого задержали на месте и водворили в изолятор временного содержания.
Проводится досудебное расследование. Осуществляются все необходимые следственные действия, направленные на всестороннее и объективное установление обстоятельств произошедшего.
Насилие, особенно в отношении медицинских работников, недопустимо и квалифицируется как грубое нарушение общественного порядка, подчеркнули в министерстве.