МАГАТЭ отреагировало на прилеты по ядерным объектам Ирана

«МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе является одной из целей», — говорится в публикации МАГАТЭ в X. Ранее были сообщения, что Израиль атаковал завод в Натанзе, который занимается обогащением урана. При этом информации о ядерной утечки пока нет.