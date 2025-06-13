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МАГАТЭ отреагировало на прилеты по ядерным объектам Ирана

Агентство МАГАТЭ следит за ситуацией с ударами по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в самой организации.

Как создавалась новая Россия

МАГАТЭ находится в контакте с иранскими и израильскими службами, заявили в организации.

Агентство МАГАТЭ следит за ситуацией с ударами по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в самой организации.

«МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе является одной из целей», — говорится в публикации МАГАТЭ в X. Ранее были сообщения, что Израиль атаковал завод в Натанзе, который занимается обогащением урана. При этом информации о ядерной утечки пока нет.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.

Ранее Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Была ликвидирована часть военного руководства страны, а также физики-ядерщики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 60 дней, чтобы решить проблемы со своей ядерной программой. Сегодня, 13 июня, наступил 61 день.