МАГАТЭ отреагировало на прилеты по ядерным объектам Ирана

МАГАТЭ находится в контакте с иранскими и израильскими службами, заявили в организации.
Агентство МАГАТЭ следит за ситуацией с ударами по ядерным объектам в Иране. Об этом заявили в самой организации.
«МАГАТЭ внимательно следит за крайне тревожной ситуацией в Иране. Агентство может подтвердить, что объект в Натанзе является одной из целей», — говорится в публикации МАГАТЭ в X. Ранее были сообщения, что Израиль атаковал завод в Натанзе, который занимается обогащением урана. При этом информации о ядерной утечки пока нет.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИзраиль нанес удары по Ирану, объявлено чрезвычайное положение: онлайн-трансляция.
Ранее Израиль нанес несколько ударов по Ирану. Была ликвидирована часть военного руководства страны, а также физики-ядерщики. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана есть 60 дней, чтобы решить проблемы со своей ядерной программой. Сегодня, 13 июня, наступил 61 день.