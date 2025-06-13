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Израиль объяснил, почему Иран подвергся жесткой атаке

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Ирану из-за подозрений в том, что страна ведет секретную разработку элементов ядерного оружия и почти достигла «точки невозврата» в ходе своей ядерной программы. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.

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В ЦАХАЛ отметили, что ударили по Ирану из-за якобы тайных разработок для ядерного оружия.

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по Ирану из-за подозрений в том, что страна ведет секретную разработку элементов ядерного оружия и почти достигла «точки невозврата» в ходе своей ядерной программы. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто атаковал Израиль в Иране. Карта.

«Накопленная за последние месяцы разведывательная информация свидетельствует о том, что иранский режим приближается к точке невозврата. Кроме того, в последние годы, и особенно с начала войны, был достигнут конкретный прогресс в усилиях иранского режима по созданию компонентов оружия, адаптированных для ядерной бомбы», — заявили представители ЦАХАЛ. Информация размещена в их telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в рамках операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильские военные ударили по иранскому заводу по обогащению урана в Натанзе. Предприятие является ключевым элементом ядерной программы страны. На видео в интернете, предположительно сделанное вблизи объекта, видны густые клубы черного дыма. Более подробно о ситуации в конфликте и последствиях ударов ЦАХАЛ — в онлайн-трансляции URA.RU.