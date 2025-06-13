Израиль объяснил, почему Иран подвергся жесткой атаке

«Накопленная за последние месяцы разведывательная информация свидетельствует о том, что иранский режим приближается к точке невозврата. Кроме того, в последние годы, и особенно с начала войны, был достигнут конкретный прогресс в усилиях иранского режима по созданию компонентов оружия, адаптированных для ядерной бомбы», — заявили представители ЦАХАЛ. Информация размещена в их telegram-канале.