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На месте крушения Boeing 787 в Индии нашли черные ящики

Следователи обнаружили бортовые самописцы на месте падения пассажирского Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском городе Ахмедабад.

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Следователи обнаружили бортовые самописцы на месте падения пассажирского Boeing 787 Dreamliner авиакомпании Air India в индийском городе Ахмедабад. Как сообщает телеканал News18, расшифровка записей черных ящиков поможет установить причины катастрофы, произошедшей сразу после взлета самолета, следовавшего рейсом в Лондон.

По предварительным данным The New Indian Express, число погибших превышает 310 человек, включая пассажиров, членов экипажа и людей на земле. Окончательное количество жертв станет известно после завершения ДНК-экспертиз. Известно, что чудом выжил один пассажир, чье состояние сейчас остается неизвестным.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, как ожидается, посетит место трагедии уже в пятницу. Генеральный директорат гражданской авиации страны начал официальное расследование обстоятельств катастрофы, которая стала одной из самых масштабных.

Ранее сообщалось, что в Индии завершают извлечение тел погибших при крушении Boeing 787.