На месте крушения Boeing 787 в Индии нашли черные ящики

По предварительным данным The New Indian Express, число погибших превышает 310 человек, включая пассажиров, членов экипажа и людей на земле. Окончательное количество жертв станет известно после завершения ДНК-экспертиз. Известно, что чудом выжил один пассажир, чье состояние сейчас остается неизвестным.