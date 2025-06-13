Верховный лидер Ирана назвал израильские удары преступлением

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в обращении к гражданам осудил израильские удары по территории страны, назвав их тяжким преступлением. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars.
По словам Хаменеи, агрессивные действия Израиля не останутся без ответа и повлекут за собой серьёзные последствия для Тель-Авива. Он подчеркнул, что государство-агрессор само обрекло себя на тяжелую расплату.
«Этим преступлением Израиль приготовил себе горькую и страшную судьбу, и он ее обязательно получит», — говорится в заявлении верховного лидера.
Ранее сообщалось, что ВВС Израиля атаковали территорию Ирана, в столице страны прогремело не менее шести взрывов. В частности, в результате атаки Израиля погиб командующий КСИР Хоссейн Салами.