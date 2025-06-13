Гигантское здание рухнуло на прохожих в Иране после израильского удара

Тела погибших нашли под завалами здания.
В Тегеране произошло обрушение крупного здания, которое последовало за израильским ударом по территории Ирана. В результате инцидента постройка рухнула на находившихся рядом прохожих. Об этом сообщило иранское агентство Mehr.
«Здание рухнуло в Тегеране после атаки Израиля по Ирану», — сообщило агентство в онлайн-трансляции. По данным издания NourNews, в результате удара погибли пятеро человек и еще 20 получили ранения. Тела жертв были обнаружены под завалами разрушенного здания.
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Ранее обломки израильских ракет нанесли повреждения ряду многоэтажных домов в Тегеране. Израильские силы также нанесли удары по зданиям в охраняемых жилых комплексах, предназначенных для военного командования. Подробности — в онлайн-трансляции URA.RU.