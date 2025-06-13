Гигантское здание рухнуло на прохожих в Иране после израильского удара

«Здание рухнуло в Тегеране после атаки Израиля по Ирану», — сообщило агентство в онлайн-трансляции. По данным издания NourNews, в результате удара погибли пятеро человек и еще 20 получили ранения. Тела жертв были обнаружены под завалами разрушенного здания.