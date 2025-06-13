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Появились данные по погибшим от ударов в Иране

В результате сегодняшних ударов израильской армии ЦАХАЛ по Ирану погибли два человека, еще шестеро пострадали, сообщило издание ISNA. Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи уточнил, что среди жертв были ученый и военный командир.

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Хеменеи заявил, что среди официальных жертв израильский атак числятся армейский командир и ученый.

В результате сегодняшних ударов израильской армии ЦАХАЛ по Ирану погибли два человека, еще шестеро пострадали, сообщило издание ISNA. Лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи уточнил, что среди жертв были ученый и военный командир.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКомандующий КСИР, глава армии и физики: кто погиб в результате израильских ударов по Ирану.

«В атаках врага несколько командиров и ученых приняли мученическую смерть. Их преемники и коллеги немедленно приступят к исполнению своих обязанностей, даст Бог», — заявил Хаменеи, говоря о погибших. Его слова передает агентство Mehr.

Кроме того, предварительно, погибли физик-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Согласно официальной информации по жертвам, известно о смерти главы иранской армии Мохаммада Багери и физика-теоретика, участвовавшего в ядерной программе «План Амад» Мохаммада Мехди Тегеранчи. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.