Появились данные по погибшим от ударов в Иране

Кроме того, предварительно, погибли физик-ядерщик, бывший глава Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси-Давани и командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейн Салами. Согласно официальной информации по жертвам, известно о смерти главы иранской армии Мохаммада Багери и физика-теоретика, участвовавшего в ядерной программе «План Амад» Мохаммада Мехди Тегеранчи. Более подробно о ситуации в текущем конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.