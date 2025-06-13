Пять детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

Пять детей погибли при пожаре в частном доме в подмосковном поселке Куровское. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в МЧС.
— В поселке Куровское, Орехово-Зуевского городского округа, загорелся частный жилой дом. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела детей: одномесячного, годовалого, девяти, 11 и 17 лет, — написали в Telegram-канале ведомства.
Спасатели ликвидировали открытое горение на 72 квадратных метрах, работали 16 пожарных и четыре единицы техники. Сейчас на месте происшествия работают дознаватели МЧС России.
8 июня две женщины погибли при пожаре в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве. Тогда сотрудники МЧС также эвакуировали 33 человека с верхних этажей здания. При этом предварительной причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.