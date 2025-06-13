Пять детей погибли при пожаре в частном доме в Подмосковье

8 июня две женщины погибли при пожаре в административно-складском комплексе на Пермской улице в Москве. Тогда сотрудники МЧС также эвакуировали 33 человека с верхних этажей здания. При этом предварительной причиной пожара стало короткое замыкание проводки. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц.