Более 10 самолетов вынужденно сели в Баку после ударов Израиля по Ирану

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Самолеты ряда авиакомпаний совершили резервную посадку в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.