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Более 10 самолетов вынужденно сели в Баку после ударов Израиля по Ирану

БАКУ, 13 июня. /ТАСС/. Самолеты ряда авиакомпаний совершили резервную посадку в бакинском Международном аэропорту Гейдар Алиев в связи с введением ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля, среди них — борты, летевшие из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Махачкалы. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

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Источник: Аргументы и факты

«На фоне ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результате оперативных решений и скоординированных действий в бакинском аэропорту в утренние часы успешно совершили посадку, в частности, самолеты авиакомпаний Fly Dubai, совершавшие рейсы Минск — Дубай, Казань — Дубай, Санкт-Петербург — Дубай, Москва — Дубай (Boeing 737), Air Arabia — Москва — Шарджа (Airbus A320), Jazeera Airways — Махачкала — Кувейт, Москва — Кувейт (Airbus A320), Etihad Airways — Москва — Абу-Даби (Boeing 787).

Кроме того, в Баку совершили резервную посадку самолеты, летевшие по маршруту Стамбул — Тегеран, Стамбул — Пхукет и Стамбул — Сингапур.

«Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил прием этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации», — отмечается в информации.