Более 10 самолетов вынужденно сели в Баку после ударов Израиля по Ирану

«На фоне ограничений на полеты в воздушном пространстве Ирана, Ирака и Израиля в Международный аэропорт Гейдар Алиев поступили запросы от ряда авиакомпаний с целью обеспечения безопасного продолжения полетов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что результате оперативных решений и скоординированных действий в бакинском аэропорту в утренние часы успешно совершили посадку, в частности, самолеты авиакомпаний Fly Dubai, совершавшие рейсы Минск — Дубай, Казань — Дубай, Санкт-Петербург — Дубай, Москва — Дубай (Boeing 737), Air Arabia — Москва — Шарджа (Airbus A320), Jazeera Airways — Махачкала — Кувейт, Москва — Кувейт (Airbus A320), Etihad Airways — Москва — Абу-Даби (Boeing 787).
Кроме того, в Баку совершили резервную посадку самолеты, летевшие по маршруту Стамбул — Тегеран, Стамбул — Пхукет и Стамбул — Сингапур.
«Международный аэропорт Гейдар Алиев обеспечил прием этих рейсов в полном соответствии с принципами безопасности пассажиров, комфорта и оперативной логистической координации», — отмечается в информации.