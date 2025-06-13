В Красноярске пострадавшей от мошенников девушке вернули деньги

Однако через несколько часов поступил новый звонок — на этот раз собеседник выдал себя за представителя Госуслуг. Он сообщил, что личный кабинет девушки на портале был взломан и с ее банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы защитить свои накопления, она должна перевести средства на «безопасный счет». Доверившись этому голосу, девушка сняла все свои сбережения в размере 750 тысяч рублей и перевела их на указанные мошенниками счета. Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой обмана.