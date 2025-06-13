В Красноярске пострадавшей от мошенников девушке вернули деньги

Девушка перевела мошенникам 750 тысяч рублей.
В Красноярске правоохранительные органы совместно с банковскими работниками смогли вернуть потерянные деньги жительницы города, ставшей жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю.
В марте 2025 девушке в 2005 года рождения позвонил неизвестный через один из популярных мессенджеров. Собеседник представился сотрудником фонда обязательного медицинского страхования и запросил данные СНИЛС для обновления полиса ОМС. Заподозрив неладное, красноярка прервала разговор.
Однако через несколько часов поступил новый звонок — на этот раз собеседник выдал себя за представителя Госуслуг. Он сообщил, что личный кабинет девушки на портале был взломан и с ее банковского счета пытаются списать деньги. Чтобы защитить свои накопления, она должна перевести средства на «безопасный счет». Доверившись этому голосу, девушка сняла все свои сбережения в размере 750 тысяч рублей и перевела их на указанные мошенниками счета. Лишь спустя некоторое время она осознала, что стала жертвой обмана.
В тот же день она обратилась в полицию. Следственным отделом № 10 СУ МУ МВД России «Красноярское» было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Следователи собрали необходимые доказательства и направили их в отдел региональной безопасности банка.
Благодаря оперативным действиям полиции, следствия и специалистов банка удалось заблокировать 400 тысяч рублей, которые были переведены на счета мошенников.
На днях в отделе полиции № 10 МУ МВД России «Красноярское» состоялась встреча, на которой правоохранители и представители банка вернули потерпевшей её похищенные средства. Девушка выразила благодарность всем участникам за быструю реакцию и профессионализм в решении её проблемы.
Напомним, ранее сообщалось, что жара до +30 ожидается в Красноярске в пятницу, 13 июня.