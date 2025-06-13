Российская ПВО уничтожила 125 украинских дронов за ночь

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила 125 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за ночь. Об этом в пятницу, 13 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
Уточняется, что большего всего беспилотников ликвидировали над Крымом — 70 БПЛА. Над Орловской областью ПВО уничтожила 15 дронов.
— По 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — над Белгородской областью, семь — над Черным морем, по одному — над Брянской и Воронежской областями, — написали в Telegram-канал Минобороны.
Командир спецназа «Ахмат», генерал-лейтенант Апты Алаудинов заявил, что ВСУ, действующие вблизи российской границы, полностью утратили боеспособность и более не предпринимают попыток прорвать государственную границу на участке ответственности подразделения «Ахмат».
При этом 12 июня Минобороны РФ заявило, что ведомство готово к проведению обмена военнопленными с украинской стороной в соответствии с графиком, согласованным в Стамбуле 2 июня в ежедневном режиме.