Тела пятерых детей нашли спасатели при тушении пожара в Подмосковье

Ранее в подмосковном Красногорске произошёл пожар в многоэтажном доме на улице Королёва. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Из здания были выведены 50 человек, включая 15 несовершеннолетних. Никто из жильцов не пострадал.