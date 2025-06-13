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В Омской области в реке утонул 15-летний подросток

Возбуждено уголовное дело.

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Источник: прокуратура Омской области

12 июня около 18:00 в реке Ук, расположенной в Большеуковском районе Омской области, произошла трагедия: утонул 15-летний подросток. Следственное управление СК России по Омской области возбудило уголовное дело из-за причинения смерти по неосторожности.

По предварительным данным, юноша находился на берегу реки вместе с 14-летним другом и взрослыми. Когда он решил поплыть к противоположному берегу, его затянуло под воду. Несмотря на попытки спасти мальчика, помочь ему не удалось. Известно, что он воспитывался в многодетной семье.

Следователи, осмотрев место происшествия, обнаружили предупреждающий знак «Купаться запрещено», установленный на берегу реки. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств трагедии.

Омичей призывают соблюдать правила безопасности на водоёмах в летний период, чтобы избежать подобных инцидентов.