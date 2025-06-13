В Омской области в реке утонул 15-летний подросток

По предварительным данным, юноша находился на берегу реки вместе с 14-летним другом и взрослыми. Когда он решил поплыть к противоположному берегу, его затянуло под воду. Несмотря на попытки спасти мальчика, помочь ему не удалось. Известно, что он воспитывался в многодетной семье.