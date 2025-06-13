При пожаре в Подмосковье погибли пять детей

Причины пожара в частном доме в Подмосковье, где погибло пять детей, пока устанавливаются (архивное фото).
В подмосковном городе Куровское в ночь на 13 июня загорелся частный дом. В результате чего погибло пять детей, находящихся на тот момент внутри, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
«Пять детей погибли при пожаре в частном доме», — заявили в пресс-службе регионального министерства. Информацию передает ТАСС.
Отмечается, что сигнал о возгорании поступил в экстренные службы 13 июня в 00:12 по местному времени. По предварительным данным, огонь вспыхнул в Орехово-Зуевском округе в доме №?36, расположенном на улице Железнодорожный поселок. На место пожара оперативно направили четыре единицы спецтехники и 15 сотрудников МЧС, передает издание «Регионы.ру».
Кроме того, в ведомстве указали, что в момент прибытия первого пожарно-спасательного расчета огнем был охвачен весь дом площадью 72 квадратных метра. Уточняется, что в ходе ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела пятерых детей в возрасте одного месяца, одного года, а также 9, 11 и 17 лет. При этом до приезда спасателей была госпитализирована женщина, передает RT.
Вчера сообщалось о пожаре в 8-этажном жилом доме в Красногорске. В МЧС отметили, что возгорание возникло в магазине на первом этаже здания. В результате этого из дома эвакуировали 50 жильцов, среди них было 15 детей. Пострадавших нет, пишет MK.RU.