При пожаре в Подмосковье погибли пять детей

Кроме того, в ведомстве указали, что в момент прибытия первого пожарно-спасательного расчета огнем был охвачен весь дом площадью 72 квадратных метра. Уточняется, что в ходе ликвидации возгорания специалисты обнаружили тела пятерых детей в возрасте одного месяца, одного года, а также 9, 11 и 17 лет. При этом до приезда спасателей была госпитализирована женщина, передает RT.