Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме Подмосковья

По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов здание было полностью охвачено огнем. Спасателям удалось госпитализировать взрослую женщину, однако пятеро детей — в возрасте одного месяца, одного года, 9, 11 и 17 лет — погибли. В доме отсутствовал пожарный извещатель, что могло стать одной из причин трагедии.