Пятеро детей погибли при пожаре в частном доме Подмосковья

В подмосковном поселке Куровское произошла страшная трагедия — при пожаре в частном доме погибли пятеро детей. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, возгорание произошло в жилом доме площадью 72 квадратных метра в Орехово-Зуевском городском округе.
По данным ведомства, к моменту прибытия первых пожарных расчетов здание было полностью охвачено огнем. Спасателям удалось госпитализировать взрослую женщину, однако пятеро детей — в возрасте одного месяца, одного года, 9, 11 и 17 лет — погибли. В доме отсутствовал пожарный извещатель, что могло стать одной из причин трагедии.
«В поселке Куровское, Орехово-Зуевского городского округа, загорелся частный жилой дом. До прибытия спасателей была госпитализирована женщина. К сожалению, при тушении обнаружены тела детей: одномесячного, годовалого, 9, 11 и 17 лет», — сообщило ведомство.
На место происшествия выехали 16 спасателей и 4 единицы спецтехники. В настоящее время на месте работают дознаватели МЧС, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Точная причина возгорания пока не называется.
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