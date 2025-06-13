Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников на территории России за ночь

Из них 70 аппаратов сбиты в воздушном пространстве Крыма. В Орловской области уничтожено 15 дронов, по 11 — над Курской и Саратовской регионами. В Белгородской области ПВО нейтрализовала девять летательных аппаратов. Над Чёрным морем сбито семь беспилотников, а также по одному — в Брянской и Воронежской областях.
Ранее Life.ru писал о взрывах в Симферополе на фоне работы ПВО. По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей в середине ночи. Местные также наблюдали яркие вспышки со стороны моря и слышали характерный звук мотора беспилотников в небе.