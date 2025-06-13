Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО сбили 125 украинских беспилотников на территории России за ночь

Расчёты противовоздушной обороны с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня перехватили 125 украинских беспилотников в небе над шестью регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как создавалась новая Россия
Источник: Life.ru

Из них 70 аппаратов сбиты в воздушном пространстве Крыма. В Орловской области уничтожено 15 дронов, по 11 — над Курской и Саратовской регионами. В Белгородской области ПВО нейтрализовала девять летательных аппаратов. Над Чёрным морем сбито семь беспилотников, а также по одному — в Брянской и Воронежской областях.

Ранее Life.ru писал о взрывах в Симферополе на фоне работы ПВО. По сообщениям очевидцев, сирены и взрывы разбудили жителей в середине ночи. Местные также наблюдали яркие вспышки со стороны моря и слышали характерный звук мотора беспилотников в небе.