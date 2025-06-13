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Силы ПВО уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА на территории РФ

Беспилотники сбиты над Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Орловской и Саратовской областями, а также над Крымом и Черным морем.

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Источник: Аргументы и факты

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 125 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 70 беспилотников ВСУ над Крымом, 15 — над Орловской областью, по 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — над Белгородской.

Еще семь дронов сбито над Черным морем.

Также сообщается об уничтожении по одному БПЛА на территории Брянской и Воронежской областей.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 дронов ВСУ над регионами РФ.