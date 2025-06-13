Силы ПВО уничтожили за ночь 125 украинских БПЛА на территории РФ

В ночь на пятницу силы противовоздушной обороны пресекли попытки атак 125 украинских дронов на российской территории, сообщило Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, военные выявили и уничтожили 70 беспилотников ВСУ над Крымом, 15 — над Орловской областью, по 11 — над Курской и Саратовской областями, девять — над Белгородской.
Еще семь дронов сбито над Черным морем.
Также сообщается об уничтожении по одному БПЛА на территории Брянской и Воронежской областей.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Напомним, накануне Минобороны сообщило об уничтожении более 50 дронов ВСУ над регионами РФ.