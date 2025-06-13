Как один переговорный провал привел к ударам Израиля по Тегерану: что такое иранская ядерная сделка

В ночь на 13 июня израильская армия нанесла авиаудар по ядерным объектам в Иране. В связи с этим Трамп провел экстренное заседание, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке. Он подчеркнул приоритет защиты американских военных, призвав Иран не угрожать интересам США. В то же время Иран намерен принять ответные меры в связи с авиаударами Израиля, нанесенными по ядерным и военным объектам на территории страны, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.