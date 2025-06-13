Как один переговорный провал привел к ударам Израиля по Тегерану: что такое иранская ядерная сделка

Иранская ядерная сделка была заключена в 2015 году.
Сегодня Израиль нанес удары по ядерным объектам Ирана. Противостояние стран обострилось после провала переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Иранская ядерная сделка, заключенная в 2015 году, должна была гарантировать мирный характер программы Тегерана в обмен на снятие санкций. Однако после выхода США из соглашения и возвращения жестких ограничений Иран начал наращивать обогащение урана.
Переговоры о возобновлении сделки затянулись, а затем и вовсе зашли в тупик — стороны так и не смогли договориться ни о санкциях, ни о пределах ядерной деятельности. Что такое иранская ядерная сделка и почему президент США Дональд Трамп не смог прийти к соглашению с Ираном — в материале URA.RU.
Что такое иранская ядерная сделка.
Иранская ядерная сделка (СВПД) — это международное соглашение, заключенное в 2015 году между Ираном и шестеркой мировых держав (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия). Его цель — ограничить иранскую ядерную программу исключительно мирными целями в обмен на снятие экономических санкций.
При президентстве Трампа США вышли из иранской ядерной сделке Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Согласно договоренностям, Тегеран обязался сократить запасы обогащенного урана, переоборудовать ядерные объекты и допустить инспекторов МАГАТЭ. Однако в 2018 году США в одностороннем порядке вышли из сделки при президенте Дональде Трампе, восстановив жесткие санкции. Это привело к постепенному отказу Ирана от выполнения обязательств, хотя формально соглашение оставалось в силе для остальных участников.
Попытки возобновить сделку при правлении Джо Байдена не увенчались успехом из-за взаимных претензий сторон. Иран настаивает на полном снятии санкций, а Запад требует новых ограничений ядерной и ракетной программ. К 2024 году СВПД фактически перестал работать, хотя дипломатические консультации продолжаются. Россия и Китай выступают за сохранение договора, считая его ключевым элементом региональной стабильности.
Как провалились переговоры США и Ирана.
Ультиматум Трампа.
На переговорах в Омане американскую сторону представлял УиткоффФото: Official White House / Shealah Craighead.
Трамп 12 апреля 2025 года выдвинул Ирану жесткое требование — за 60 дней добиться прогресса в ядерных переговорах или столкнуться с военной эскалацией. В тот же день в Омане стартовали переговоры между спецпосланником США Стивом Уиткоффом и иранским министром иностранных дел Аббасом Арагчи.
Первые недели: зондирование позиций.
Первые встречи показали, насколько далеки друг от друга позиции сторон. Иран требовал полного снятия санкций в обмен на частичные ограничения ядерной программы. США настаивали на полном прекращении обогащения урана и демонтаже центрифуг. Уже тогда стало ясно: компромисс маловероятен.
Эскалация напряженности.
Израиль уведомил США о готовности ударить по ядерным объектам ИранаФото: Создано в Midjourney © URA.RU.
К концу апреля напряжение начало нарастать. Израиль, не верящий в успех переговоров, тайно уведомил Вашингтон о готовности нанести удар по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран заявил о взломе данных по израильской ядерной программе, что было воспринято как прямая угроза.
Май: переговоры заходят в тупик.
В мае диалог окончательно зашел в тупик. Иран, видя неготовность США к уступкам, начал отзывать свои предложения. В это же время израильское руководство открыто заговорило о возможности самостоятельных военных действий, даже если Вашингтон продолжит переговоры.
Критическая точка: доклад МАГАТЭ.
МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) 5 июня подтвердило, что Иран накопил 275 кг урана, обогащенного до 60%. Это означало, что до создания ядерного оружия оставался один шаг. В ответ США ужесточили санкции, а 11 июня, когда истек срок ультиматума, Трамп официально признал провал переговоров.
Что дальше?
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В ночь на 13 июня израильская армия нанесла авиаудар по ядерным объектам в Иране. В связи с этим Трамп провел экстренное заседание, а госсекретарь Марко Рубио заявил, что США не участвовали в атаке. Он подчеркнул приоритет защиты американских военных, призвав Иран не угрожать интересам США. В то же время Иран намерен принять ответные меры в связи с авиаударами Израиля, нанесенными по ядерным и военным объектам на территории страны, заявил верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.