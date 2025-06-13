Иранская военная база пострадала в результате атаки ЦАХАЛ

ЦАХАЛ ударил по нескольким военным базам в Иране, пишут СМИ.
Армия обороны Израиля нанесли удары по военной базе на западе Ирана. Об этом сообщило агентство SNN. По информации других СМИ, атаке подверглась и военная база в районе Парчин.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто атаковал Израиль в Иране. Карта.
«Аатакована одна из военных баз, которая находится в городе Боруджерде в иранской провинции Лурестан», — говорится в материале агентства. Кроме того, газета The New York Times со ссылкой на представителей иранских властей написала, что ЦАХАЛ нанесли как минимум шесть авиаударов по военным объектам вблизи Тегерана, в том числе по базе в районе Парчин.
Помимо прочего, удары были направлены и по жилым зданиям. Они находятся в двух строго охраняемых зонах и предназначаются для размещения высшего командного состава вооруженных сил Ирана.
Ранее появлялась информация о том, что в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильские войска нанесли удары по заводу по обогащению урана в иранском Натанзе. Этот объект считается одним из ключевых в ядерной программе страны. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, атаки производились на фоне подозрений в том, что Тегеран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия. Более подробно о ситуации в конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.