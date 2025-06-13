Иранская военная база пострадала в результате атаки ЦАХАЛ

Ранее появлялась информация о том, что в ходе операции «Ам Калави» («Народ как лев») израильские войска нанесли удары по заводу по обогащению урана в иранском Натанзе. Этот объект считается одним из ключевых в ядерной программе страны. Согласно заявлениям ЦАХАЛ, атаки производились на фоне подозрений в том, что Тегеран ведет скрытую деятельность по разработке компонентов для ядерного оружия. Более подробно о ситуации в конфликте — в онлайн-трансляции URA.RU.