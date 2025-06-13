Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МО опубликовали список регионов, подвергшихся массированной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную террористическую атаку ВСУ.

Как создавалась новая Россия

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную террористическую атаку ВСУ. Было уничтожено 125 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

В военном ведомстве уточнили, какие именно регионы подверглись массированной атаке прошедшей ночью. Больше всего воздушных целей было уничтожено над Крымом — 70 штук. 15 вражеских БПЛА было сбито над Орловской областью.

Еще 11 беспилотников пытались атаковать Курскую и Саратовскую области, на два меньше — Белгородчину. Семь целей противника ликвидировано над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбито на Брянским и Воронежским регионами.