В МО опубликовали список регионов, подвергшихся массированной атаке ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили очередную террористическую атаку ВСУ. Было уничтожено 125 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
«В период с 21.45 мск 12 июня до 05.25 мск 13 июня т.г. дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
В военном ведомстве уточнили, какие именно регионы подверглись массированной атаке прошедшей ночью. Больше всего воздушных целей было уничтожено над Крымом — 70 штук. 15 вражеских БПЛА было сбито над Орловской областью.
Еще 11 беспилотников пытались атаковать Курскую и Саратовскую области, на два меньше — Белгородчину. Семь целей противника ликвидировано над акваторией Черного моря. По одному БПЛА сбито на Брянским и Воронежским регионами.