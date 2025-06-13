Последствия атаки Израиля по Ирану. Видео

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвел целью операции.
нанесение ущерба ядерной инфраструктуре и военному потенциалу Ирана и пообещал, что она продлится «столько, сколько потребуется». По словам Нетаньяху, у Тегерана достаточно обогащенного урана для изготовления девяти бомб.
Ночью взрывы прогремели в Тегеране, Тебризе и других городах, а также на крупнейшем ядерном объекте ядерной программы Ирана в Натанзе. В Иране сообщили о гибели командующего КСИР генерал-майора Хосейна Салами и начальника генерального штаба вооруженных сил страны Мохаммада Багери.
Иран сообщил о подготовке ответного удара и пообещал Израилю и США «сильную пощечину».