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В Иркутске 46-летний мужчина получил травмы на пожаре в квартире

Предварительно, пламя возникло из-за сигареты.

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Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 46-летний мужчина получил травмы на пожаре в квартире. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, огонь возник в помещении многоэтажки на улице Красных Мадьяр. О пожаре спасателям сообщили соседи.

— По прибытии газодымозащитной службы, в ванной комнате в квартире на первом этаже обнаружили мужчину. Его госпитализировали в больницу с травмами, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Пламя охватило полтора квадратных метра. Пожар потушили 11 сотрудников МЧС с использованием четырех единиц техники. Дознаватели установили возможную причину пожара, это неосторожное обращение с огнём при курении.

Важно помнить, что в закрытом помещении курить нельзя, а окурок нужно полностью затушить и оставлять его только в пепельнице. Чтобы вовремя предотвратить пожар, специалисты рекомендуют установить в квартире и доме пожарный извещатель.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Иркутскую область вернулись пятеро бойцов из украинского плена.