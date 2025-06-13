В Иркутске 46-летний мужчина получил травмы на пожаре в квартире. Как сообщили КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, огонь возник в помещении многоэтажки на улице Красных Мадьяр. О пожаре спасателям сообщили соседи.
— По прибытии газодымозащитной службы, в ванной комнате в квартире на первом этаже обнаружили мужчину. Его госпитализировали в больницу с травмами, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Пламя охватило полтора квадратных метра. Пожар потушили 11 сотрудников МЧС с использованием четырех единиц техники. Дознаватели установили возможную причину пожара, это неосторожное обращение с огнём при курении.
Важно помнить, что в закрытом помещении курить нельзя, а окурок нужно полностью затушить и оставлять его только в пепельнице. Чтобы вовремя предотвратить пожар, специалисты рекомендуют установить в квартире и доме пожарный извещатель.
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