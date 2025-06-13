Самолет Нетаньяху взмыл в небо из-за ожидаемого ответа Ирана. Фото

Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удар по заводу по обогащению урана в иранском Натанзе — ключевому объекту ядерной программы страны. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью атаки стали специалисты по ядерной физике и сам завод, последствия удара уточняются. На фоне этих событий Иран может рассматривать ответные меры, что и стало причиной усиления мер безопасности вокруг главы израильского правительства.