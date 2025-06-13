Самолет Нетаньяху взмыл в небо из-за ожидаемого ответа Ирана. Фото

Судно, на борту которого находится Нетаньяху, было в небе над Средиземным морем 40 минут.
Самолет, на котором находился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, поднят в воздух в связи с угрозой возможного удара со стороны Ирана. Об этом свидетельствуют данные сервиса для отслеживания полетов Flightradar24.
По данным сервиса, воздушное судно с бортовым номером один, принадлежащее правительству, совершало круговые маневры над акваторией Средиземного моря на протяжении более 40 минут. Позднее сигнал, предположительно, был отключен.
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Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предоставил иранским ВС полномочия определять ответные меры реагирования на атаки со стороны Израиля. Он отметил, что в результате израильских ударов погибли представители военного командования, передает RT.
Самолет совершал круговые маневры на протяжении 40 минутФото: Скрин из сервиса Flightradar24.
Ранее Израиль в рамках операции «Ам Калави» нанес удар по заводу по обогащению урана в иранском Натанзе — ключевому объекту ядерной программы страны. По словам премьер-министра Биньямина Нетаньяху, целью атаки стали специалисты по ядерной физике и сам завод, последствия удара уточняются. На фоне этих событий Иран может рассматривать ответные меры, что и стало причиной усиления мер безопасности вокруг главы израильского правительства.